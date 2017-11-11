نفذت وحدات من الجيش اللبناني، اليوم السبت، عملية دهم في منطقة البقاع؛ أوقفت خلالها مطلوبين وضبطت ممنوعات، فيما ذكرت مصادر أن العملية ذات صلة بجهود السلطات للإفراج عن المواطن السعودي المختطف بلبنان.
وقال الجيش اللبناني في بيان إن وحدات من فوج المغاوير قامت بعمليات دهم وملاحقة لمطلوبين في منطقة دار الواسعة – البقاع، وضبطت كمية كبيرة من المواد المخدرة وعدداً من الأسلحة الحربية والذخائر العائدة لها والعتاد العسكرية.
وأضاف البيان أن الوحدات تعرضت لإطلاق نار من قِبل المطلوبين، فردَّت على مصادر النيران بالمثل؛ ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم، لافتاً إلى أن قوى الجيش تتابع عمليات الدهم لتوقيف المطلوبين وضبط الممنوعات وقمع المخالفات. وفق “أخبار 24”.
بدورها، أبانت مصادر أن المداهمات التي يقوم بها الجيش اللبناني مرتبطة بحادثة اختطاف المواطن السعودي علي البشراوي.
يذكر أن البشراوي (32 عاماً) اختُطف في بلدة العقيقة (20 كيلو متراً شمال بيروت)، حيث اتصل الخاطفون بأهله مطالبين بفدية قدرها مليون دولار أمريكي، فيما أكدت السفارة السعودية ببيروت أنها تعمل مع أعلى الجهات الأمنية اللبنانية للإفراج عن الشبراوي في أقرب فرصة ممكنة دون قيد أو شرط.
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