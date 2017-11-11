نجحت فتاة سعودية في تصميم خلية “كهروهيدروجينية” لإنتاج ما يُسمى بـ”وقود المستقبل” والكهرباء ذاتياً، وهو ما سيسهم في توفير طاقة آمنة ونظيفة والتقليل من استهلاك النفط في إنتاج الطاقة الكهربائية.
وتقوم الفكرة التي ابتكرتها وصممتها الفتاة السعودية أصايل خالد جريبي على دمج الخلية الكهروهيدروجينية مع خلية التحليل الكهربائي بعد الوصول إلى أعلى كفاءة لهما، لإنتاج وقود المستقبل والطاقة الكهربائية ذاتياً.
يذكر أن الجريبي شاركت بمخترعها الذي جاء في بحث بعنوان “دراسة تصميم الخلية الكهروهيدروجينية لإنتاج وقود المستقبل والكهرباء ذاتياً” في أولمبياد 2016 وحققت المركز الأول والميدالية الذهبية، لتتأهل على مستوى المملكة لعام 2017. وفق “أخبار 24”.
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