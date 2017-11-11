أكد مصدر مسؤول بنادي النصر أنهم سيقومون بسداد مستحقات الثنائي البرازيلي هيرناني دي سوزا وباستوس قبل انتهاء المهلة المحددة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
وكان نادي النصر قد تلقى طلباً ملزماً من لجنة الانضباط في «فيفا» بدفع مستحقات الثنائي البرازيلي.
وأشارت مصادر «الشرق الأوسط» إلى أن الخطاب لن يكون الأخير، حيث يتوقع أن يتلقى النادي خلال الفترة المقبلة خطابات مماثلة بخصوص مستحقات المدربين الإيطالي كانافارو والأرغواني كارينيو، والمحترف البرازيلي إلتون.
يذكر أن هذه الشكاوى كانت سبباً مباشراً في عدم قدرة إدارة النصر على استخراج الرخصة الآسيوية، رغم أن الفريق احتل المركز الثالث في دوري المحترفين الموسم الماضي.
وتعيش إدارة النصر حالياً أزمة مالية صعبة، ويأمل النصراويون في أن يلتف أعضاء شرف النصر حول النادي لإخراجه من الأزمة المالية التي قد تحرمه كذلك من التسجيل في فترة الانتقالات الشتوية، رغم مطالبات المدرب الأرجنتيني جوستافو باستبدال الثلاثي الأجنبي: المصري حسام غالي، والمغربي سعد لكرو، والليبيري ويليام جيبور.
وفي شأن آخر، أكدت الأشعة والفحوصات الطبية شفاء اللاعب عبد الله الأسطا التام من الإصابة التي تعرض لها في لقاء الشباب منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ومنح الطبيب الأسطا الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية، ومن المتوقع أن يشهد كلاسيكو النصر والاتحاد، في الجولة الـ11، عودة الأسطا رسمياً لتمثيل الفريق، بعد غياب أكثر من شهر.
ومن جانبه، أكد الجهاز الطبي بالنصر أن مهاجم الفريق حسن الراهب يحتاج لراحة يومين، وذلك بعد تعرضه لكدمة قوية في مران أول من أمس.
ومن جانب آخر، اكتفى مدرب النصر الأرجنتيني جوستافو، يوم أمس (الجمعة)، بحصة تدريبية واحدة صباحية بمعسكر الفريق الأول في جبل علي بدبي، وركز المدرب على متابعة التدريبات اللياقية مع مدرب اللياقة رودريقو، كما خضع حراس المرمى لتدريبات مكثفة، واختتم التمرين بتدريبات بالكرات العرضية، وعلى تسديد الكرات الثابتة من زوايا مختلفة.
وبعد انتهاء الحصة التدريبية، منح المدرب اللاعبين راحة عن الحصة المسائية نظير ما قدموه من جهد في التدريبات الماضية، وسمح لهم بجولة حرة في دبي.
ويجري الفريق النصراوي، اليوم (السبت)، مرانه الأخير في معسكر الفريق الخارجي، حيث سيعود للرياض ليكمل استعداداته للقاء الرائد، يوم الجمعة المقبل، في بريدة، ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي.
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