أنهت إدارة الهلال وشركة صلة الرياضية اتفاقها على طرح تذاكر مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا التي ستجمع الفريق باوراوا الياباني السبت القادم.
وبحسب مصادر “عين اليوم” وصل سعر تذكرة المنصة الذهبية إلى رقم غير مسبوق “7 آلاف ريال” ، بينما ستطرح تذكرة المنصة الفضية بسعر 4 آلاف ريال، في حين تباع تذكرة درجة الممتازة ب 500 ريال ، في الوقت الذي وضع به سعر التذكرة العادية بسعر معقول “50 ريال”.
يشار إلى أن “عين اليوم” انفردت قبل أسبوعين برغبة إدارة الهلال في الحصول على أكثر دخل جماهير ممكن في مباراة النهائي ، ونيتها في رفع أسعار تذاكر درجة المنصة.
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