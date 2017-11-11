أوضح البرازيلي برونو أوفيني، مدافع فريق النصر لكرة القدم، أنه لن يحتاج إلى ارتداء القناع مجدداً خلال المباريات المقبلة، نظراً لشعوره بتحسن في موضع إصابته بكسر في عظمة الوجه التي تعرض لها في لقاء ودي أمام القادسية أيلول (سبتمبر) الماضي، وقال لـ “الاقتصادية”، “لقد تعافيت الآن، لا أعتقد أنني بحاجة إلى أي تدخل جراحي، لأن وضعي مستقر، باستثناء جراحة تجميلية فقط لوجود اختلاف أو تعديل في الوجه، بيد أنني لست في حاجة إليها”.
وأضاف “اللعب بالقناع غير مريح، واجهت صعوبة في أداء واجبي بأريحية كاملة وأنا أرتديه، لكنه يظل ضروريا لحماية وجهي من أي مضاعفات”، مكملا “خلال الدقائق الأخيرة من ديربي الهلال 2/1 ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، كنت مضطرا إلى الخروج من الملعب نظرا لتساقط بعض الدماء على قميصي، كنت أطالع الوقت حتى أعود سريعا لمساعدة زملائي في ظل تأخرنا في النتيجة، فأنا بطبعي لا أحب الهزيمة وأتطلع دوما إلى الفوز، في تلك الأمسية لم أعرف طعما للنوم حتى بزوغ الفجر لأننا فقدنا نقاط المواجهة”.
وعن حظوظهم في المنافسة على الدوري، قال “بالطبع خسرنا نقاطا مهمة خلال المباريات الماضية لكننا لا نزال في بداية المشوار، الفرصة متاحة لنا، سنقاتل من أجل تحقيق اللقب، خاصة أن فترة التوقف الحالية تعتبر فرصة طيبة للمدرب البوليفي جوستافو كوينتروس للتعرّف أكثر على الفريق، كما أننا سنجوّد خططه الفنية أكثر، ما سيسهم في إعادة ترتيب الأوراق، أرى أن الأسبوعين كافيان لعودة قوية بغض النظر عن المنافس الذي ينتظرنا في الجولة العاشرة “الرائد”، سنبحث عن تحقيق النقاط فقط”.
وأشار برونو إلى أنه يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه نادي النصر وجماهيره، وقال “حينما أرتدي القميص الأصفر أتذكر أن هناك أعدادا كبيرة من عشاق هذا الكيان يشاهدون الفريق سواءً داخل الملعب أو من خلف شاشات التلفزة، هذا يشعرني بكثير من المسؤولية لتقديم أفضل ما لدي، لا أريد أن أخيّب ظنهم وكذلك آمال عائلتي لأن الجميع وضعوا كامل ثقتهم فينا حينما تعاقدوا معنا، إضافة إلى أن طريقة لعبي في العادة تتسم بالشراسة والقتالية، كما قلت لكم أنا أكره الهزيمة، يتوجب عليّ أن أعمل جاهدا لإسعاد من يحبني ويشجعني من جماهير النصر القريب من قلبي”.
وأبان “حينما يردّد الكثيرون أن أدائي فوق أرضية الملعب يعطي انطباعا بأنني ترعرعت في نادي النصر، فإن ذلك مدعاة إلى فخري، إنه شعور رائع، لديّ يقين كبير في كل مباراة أن كثيرين يتمنوّن أن يلعبوا في مكاني، لذا يرتفع حجم التحدي في داخلي وأسعى إلى تقديم أفضل مردود للمحافظة على موقعي ضمن القائمة الأساسية للجهاز الفني”.
وأتم “أحب كرة القدم والملايين يشاركونني ذات العشق، بالتالي من المهم أن نفعل كل شيء من أجل الجماهير التي تتوافد للاستمتاع بما نقدّم، حينما أظهر بأفضل ما أمتلك فأنا تلقائيا أكون مستحقا لموقعي، هذا هو رأيي الشخصي”، مضيفا “حينما تنطلق صافرة الحكم معلنة بداية التحديات لا أنظر إلى موقعنا في جدول الترتيب أو حجم المنافس الذي نلتقيه، كل ما يهمني أن أقاتل من أجل الفوز ولا شيء غيره، لا أحب الخسارة حتى في التدريبات، لذا فأنا أعاهد جماهير النصر على ألا تهاون في الدفاع عن الشعار الأصفر في كل دقيقة وثانية”.
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