أعرب مقيم يمني عن صعوبة سداده رسوم تجديد الإقامة المترتبة عليه وعلى أفراد عائلته الكبيرة، كونه متزوجاً من 4 زوجات، لافتاً إلى أنه من خلال مراجعته لبرنامج “سداد”، تبيّن أنه يستلزم دفع 46 ألف ريال؛ من أجل تجديد إقامته.
وأوضح المقيم اليمني، بحسب “عين اليوم”، أن هناك عدداً من المعارف والأقارب بنفس حالته، بل يزيدون عليه لوجود مرافقين من الوالدين والإخوة؛ حيث تصل تكلفة تجديد إقامة بعضهم 55 ألف ريال.
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