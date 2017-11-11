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احتفل الشاب حمد بن منصور الحسين بزواجه يوم الجمعة ٠٧/٠٢/١٤٣٩هـ بقاعة روزالين بمدينة الرياض بحضور جمع غفير من الاهل والأحبه والأصدقاء .
الخرج اليوم تبارك لابي منصور وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وبالرفاة والبنين .
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج