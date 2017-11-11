قالت مصادر إنه صدرت توجيهات أعطت الوزراء صلاحية صرف مكافآت لموظفي الأجهزة الحكومية التابعة للوزارة، أو الجهات التي يرأس الوزير مجلس إدارتها، وذلك من البند الخاص باستقطاب الكفاءات.
وأبانت المصادر أن التوجيهات تضمنت أن يتم صرف هذه المكافآت للموظفين المتميزين، لتحفيزهم، والحفاظ عليهم، لافتة وفقاً لصحيفة “المدينة” إلى أن الأنظمة الحالية تساوي بين المتميز وغيره، كما أن تقارير الأداء الوظيفي والعلاوة السنوية لا تفرق بين موظف وآخر سواء كان متميزاً أم لا.
يذكر أنه لا يوجد حالياً أي نظام ينص على منح مكافآت لموظفي الدولة، خاصة الذين على المراتب العامة، أو التعليمية، أو المهنية المختلفة، باستثناء القطاع الصحي الذي يمنح بدل التميز بنسب مختلفة.
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