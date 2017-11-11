ذكرت مصادر ملابسات القبض على المطلوبَين محمد عبدالعال ومصطفى السبيتي أول أمس الخميس، أن كاميرات مراقبة مثبتة بأحد المحال القريبة من موقع الحادث قادت إلى القبض عليهما.
وأوضحت المصادر أن المطلوبين كانا هاجما رجل الأمن جندي أول عبدالله بدر القحطاني عندما كان متوقفاً في إشارة مرورية بمنطقة البحاري الإثنين الماضي، حيث فتحوا باب سيارته وأطلقوا عليه النار فأردوه قتيلاً ثم لاذوا بالفرار.
وأضافت طبقاً لصحيفة “مكة” أن كاميرات المراقبة المثتبة في محل مجاور لموقع الحادث ساعدت رجال الأمن في العثور على المطلوبين، حيث قُبض عليهما بمنزل في حي المشاري ببلدة تاروت التابعة للعوامية.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس القبض على عبدالعال والسبيتي بتاروت، ونوهت بأنه تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإصابة التي تعرضا لها نتيجة مقاومتهما لرجال الأمن أثناء القبض عليهما.
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