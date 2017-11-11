أكدت شركة المياه الوطنية، أنها لم تغير في أسعار صهاريج مياه الشرب، مبينة أن الأسعار ثابتة، وهي للصهريج حمولة 19 طناً بين 114 ريالا و135 ريالا للمسافات البعيدة، و 225 ريالاً للصهريج حمولة 30 طناً.
وتوعدت الشركة سائقي الصهاريج المتلاعبين في الأسعار بالغرامة حتى 5 آلاف ريال مع إيقاف الصهريج عن العمل، داعية المواطنين للإبلاغ عن أي صهريج مخالف، بتصوير لوحة الصهريج وإرسالها للشركة.
وأكدت شركة المياه الوطنية، أنها ستشغل خلال 15 يوما محطة مياه أشياب منطقة الرحيلي بجدة وأن أسعار صهاريج المياه من محطة الرحيلي ستكون أقل سعرا من الأشياب التي تستقدم من محطة الفيصلية، مضيفة أنها ستدخل تقنية طلب المياه دون أن يحتاج العميل للحضور لمحطة الأشياب. وفق “أخبار 24”.
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