أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، خلال تعليقه على تطورات قضية اللاعب محمد العويس، أنه لن يسمح لأي أحد بالتجاوز على الرياضة السعودية، لافتاً إلى أن الأمير سلطان بن فهد كان طيباً إزاء بعض التجاوزات، لكنه لن يكون كذلك، وسيكون “الموس على كل الرؤوس”.
وقال آل الشيخ في مداخلة مع برنامج “أكشن يا دوري”، إن على الجماهير الأهلاوية ألا تعتب عليه أو على رئيس اتحاد كرة القدم عادل عزت، بل يجب أن يتجه عتابهم إلى من أوقع الأهلي في هذه المشكلة، واخترق معسكر المنتخب، وقدم رشوة إلى لاعب أثناء تأديته مهمة وطنية، وأخذه بنظام “دق الخشوم”، وهربه خارج المملكة، ووقع معه قبل الفترة الحرة، وأخذه غصباً عن ناديه وأهان ناديه. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه سكت كثيراً على مَن يدير جزءاً من المشهد داخل النادي الأهلي، متوعداً بكشف أسماء أعضاء الشرف التي رفض كشفها في بيانه السابق؛ تقديراً لهم ولدورهم في الرياضة السعودية، واحتراماً لرجالات الأهلي.
ووجه رسالة إلى الأمير فهد بن خالد، رئيس النادي الأهلي، بأنه سيدعمه بشكل كامل مادياً ومعنوياً إذا أراد البقاء في رئاسة النادي، بشرط أن يسيطر على كل ما يجري داخل النادي، وتحديداً مركزه الإعلامي.
#اكشن_يا_دوري#تركي_ال_الشيخ: عتب الأهلاويين لا يجب أن يكون عليّ أو على رئيس اتحاد الكرة بل على من اخترق معسكر المنتخب وسافر بالعويس للخارج pic.twitter.com/3qGQfNAw6z
— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) 10 novembre 2017
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