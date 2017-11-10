أعلنت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على مطلوبين أمنياً ببلدة تاروت التابعة لمحافظة القطيف، بعد مقاومتهما خلال عملية القبض.
وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية في بيانٍ اليوم (الجمعة) إن قوات الأمن تمكنت مساء أمس الخميس، من القبض على المطلوبَين/ محمد سعيد سلمان العبدالعال، ومصطفى علي صالح السبيتي، ببلدة تاروت بمحافظة القطيف.
وأضاف أنه تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإصابة التي تعرضا لها نتيجة مقاومتهما إجراءات القبض عليهما.
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