قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص إن الهدف من رسوم العمالة الوافدة هو استقطاب الكفاءات المتميزة منهم، لاسيما وأن 85% من العمالة مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوية.
وأشار الوزير خلال فعاليات منتدى الشرقية الاقتصادي 2017، الذي تنظمه غرفة الشرقية أن وزارته تستهدف تخفيض نسبة البطالة إلى 7% قبل حلول 2030
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وبين الوزير بحسب “الاقتصادية” أن نسبة النساء في القطاع الخاص لا تتجاوز 15%، متوقعاً ارتفاعها إلى 25% قبل حلول 2030، ومشيراً إلى أن النساء مؤهلات لشغل مناصب قيادية عليا في الشركات العملاقة بعد أن كانت مناصبهن مقتصرة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
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