عثر الدفاع المدني بجدة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة وبعد 30 ساعة من البحث المتواصل على جثة الطفل المفقود ماجد الجدعاني داخل خزان للصرف الصحي قرب منزل أسرته.
وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد سعيد سرحان أن فرق الإنقاذ تلقت بلاغاً ورد من المركز الوطني للعمليات المشتركة عن وجود طفل داخل خزان صرف صحي، فانتقلت الفرق على الفور وانتشلت جثته من عُمق مترين وكان منسوب المياه يصل إلى متر واحد، وخزان الصرف محاذياً لفناء مسور.
وأضاف أنه بعد الكشف على الطفل من قِبل “الهلال الأحمر” اتضح أنه فارق الحياة، فتم نقل جثمانه عن طريق الجهات المعنية إلى المستشفى. وفق “أخبار 24”.
وكان والد الطفل قد أبلغ الجهات الأمنية بمحافظة جدة، أن طفله (4 سنوات)، خرج من منزل الأسرة بحي الخمرة أول أمس الأربعاء، في محاولة للحاق به أثناء ذهابه للمسجد لأداء صلاة العشاء، لكنه لم يعد ولم يجدوا له أي أثر.
يذكر أن مدينة جدة شهدت خلال السنوات الأخيرة العديد من حوادث السقوط في خزانات الصرف الصحي راح ضحيتها أطفال وكبار، ما دفع الأهالي للمطالبة بإيقاع عقوبة رادعة بحق من تسبب في وفاة الطفل ماجد الجدعاني، وتشديد العقوبة على كل من يتسبب إهماله في حوادث مماثلة مستقبلاً.
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