أكدت إدارة نادي الشباب أن موقفها من قضية توقيع الحارس محمد العويس للنادي الأهلي كان ثابتاً منذ اليوم الأول وحتى اتضاح الصورة بشكلها النهائي مساء أمس الخميس.
وأوضحت أن مسيّري النادي أخذوا على عاتقهم حفظ حقوق النادي من كافة الأوجه، وعدم التنازل عن أي حق من حقوقه مهما كلَّف الأمر.
وتقدمت الإدارة وجميع أعضاء الشرف بالشكر لرئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ على إعادته فتح التحقيق في القضية والنظر في طلب نادي الشباب. وفق “أخبار 24”.
وكان رئيس هيئة الرياضة أكد في بيان صحافي أمس أن التحقيقات أثبتت أن اللاعب تلقى مبالغ مالية على حسابه الخاص قبل دخوله الفترة الحرة.
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