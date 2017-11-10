عقّب أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السابق على الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة عن صدور قرار من هيئة الرقابة والتحقيق بتبرئته من تهمة التزوير التي وجهت إليه وكانت سبباً في الإطاحة به من رئاسة مجلس إدارة العميد.
وعبر حسابه الرسمي على سناب شات نشر أنمار الحائلي صورة كتب فيها “اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا”.
وكانت هيئة الرياضة قد اتهمت إدارة الاتحاد السابقة برئاسة الحائلي بتزوير توقيع اثنين من لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي على مخالصات مالية، في سبيل إبراء ذمة النادي لتسهيل إجراءات الحصول على الرخصة الآسيوية، وهي الاتهامات التي على إثرها صدر قرار بإعفاء الحائلي ومجلس إدارته، وإسناد مهامهم إلى مجلس إدارة جديد بقيادة حمد الصنيع.
وفق “أخبار 24”.
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