استنكر الأمير فيصل بن مقرن استغلال بعض وسائل الإعلام المشبوهة وفاة أخيه نائب أمير عسير الأمير منصور بن مقرن ونشر إشاعات مغرضة، عبر فبركات كاذبة، موضحا أن جدوله كان مقرراً وزياراته الرسمية محددة.
ووصف الأمير فيصل الفبركات بـ “اللعبة الخبيثة”، والمحاولات الدنيئة التي يستخدمها أعداء المملكة ويزيفون الحقائق ويقلبون الوقائع ويسعون لنشر الفتن في أي حدث يتعلق بالسعودية، مؤكداً أن مثل هذه المحاولات لا تنطلي على المواطن السعودي الذي يعرف الفرق بين الحق والباطل.
وشدّد على أن شقيقه الأمير منصور ظل حتى آخر ساعة في حياته مخلصاً وفياً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح بحسب “عكاظ” أن زيارة الأمير منصور التي استشهد على إثرها كانت مجدولة منذ وقت سابق، حيث كان حريصاً على إعداد جدول أعماله وجولاته.
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