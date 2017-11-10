استجاب المكتب الخاص لأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود لشفاعة الفنان فايز المالكي لتوظيف مواطن يعاني ظروفاً صعبة.
وكان المواطن قد كتب لفايز المالكي: “أريدك أن تشفع لي عند أمير الباحة الأمير حسام بن سعود في شأن الحصول على وظيفة، حيث إني عاطل منذ 9 سنوات، ووالدي يعاني من شلل نصفي، ووالدتي كبيرة في السن، وليس لهما عائل غيري”.
وتفاعل المالكي مع طلب المواطن، وكتب له: “الله يفرجها عليك، وأسأل الله أن يسخر لك الأمير حسام بن سعود، فهو رجل فيه خير عظيم”.
وبعد أربع ساعات أردف المالكي: “الأمير حسام بن سعود طلب مقابلتك، تواصل مع المكتب الخاصّ لسمو أمير الباحة، والله يفتح لك أبواب الرزق”. وفق “أخبار 24”.
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