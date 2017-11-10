اجتمع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فور وصوله الرياض مساء أمس الخميس في زيارة للمملكة .
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية الفرنسية، والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين ، وبحث الفرص لمواصلة تطوير التعاون الثنائي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .
كما تم بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة ، بما فيها التنسيق المشترك تجاه مكافحة الإرهاب .
وعبر الرئيس الفرنسي عن استنكار بلاده لاستهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية مدينة الرياض بصاروخ باليستي ، مؤكداً وقوف فرنسا وتضامنها مع المملكة .
حضر الاجتماع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية عادل الجبير، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ياسر الرميان والمستشار بالديوان الملكي فهد تونسي. وفق “أخبار 24”.