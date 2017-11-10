نشر الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، مقطع فيديو يبين التصرف الصحيح من المتصل على الخدمة الصوتية في الحالات الحرجة كالتعرض للسرقات أو تهديد أمن المواطنين.
وأوضح المقطع النموذج مكالمة هاتفية من متصلة تبلغ عن وجود لصوص، ولكنها خدعتهم بالادعاء أنها تتصل بصديقتها لإحضار الطعام، حيث تصرفت بذكاء ووجدت على الطرف الآخر من فهم مرادها بذكاء أيضاً.
وبيّنت المكالمة وفق أخبار 24 دعوة متلقي الاتصال للمتصلة بالهدوء، حيث تم تحديد موقعها، للتعامل مع الحالة وإنقاذها من اللصوص، وذلك من طريقة الإجابة عن أسئلة متلقي الاتصال من وزارة الداخلية بدقة واحترافية.
#عمليات_911 بـ #المركز_الوطني_للعمليات_الامنية
عندما تكون ردة فعل المتصل للإبلاغ بما يحدث حوله بعقلانية..
سيكون متلقي الإتصال مؤهلاً لأداء واجبه بإحترافية. pic.twitter.com/dKh3hMncHY
— 911 (@MOI__911) ٨ نوفمبر، ٢٠١٧
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