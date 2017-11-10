قالت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة نجران إن الهيئة الصحية الشرعية تحقق في قضية اتهام أحد المقيمين لطبيب بمستشفى شرورة العام بالتسبب في إصابة طفلته بإعاقة كاملة نتيجة استخدام جهاز الشفط 5 مرات خلال توليد زوجته.
وأوضحت صحة نجران أنه تعثرت ولادة الطفلة طبيعياً ما استدعى لإجراء عملية قيصرية للأم، مبيناً أن الطفلة ولدت وهي تعاني ازرقاق بالأطراف، وانخفاض ضربات القلب، وتجمع كيسي كبير تحت فروة الرأس من الخلف، مع تعرضها لتشنجات.
وأبانت أنه تم عمل إنعاش قلبي رئوي للطفلة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي، وتنويمها لنحو شهر، وإعطائها العلاجات اللازمة، وتم إخراجها من المستشفى بعد تحسن حالتها.
وأضافت صحة نجران في بيان لها أنه تم تشخيص إصابة الطفلة باعتلال في المخ جراء نقص الأكسجين، وتم نصح ذويها بنقلها لمركز طبي متخصص لعرضها على طبيب مخ وأعصاب للأطفال. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه تم عرض الطفلة على استشاري عيون بمستشفى الملك خالد بنجران واتضح أنها تعاني متلازمة “ستيرج ويبر”، كما شخص مستشفى الولادة والأطفال إصابتها بنوبات صرع متكررة ووجود كيس صغير بالبطين الثالث للمخ حجمه 9 مم، لافتة إلى أنه تم تقديم النصح لذوي الطفلة بنقلها لمراكز متخصصة لعلاجها.
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