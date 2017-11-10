توصل باحثون إلى عدة اكتشافات أثرية في مناطق المملكة المختلفة، من بينها العثور على دينار ذهبي عمره حوالى ألف عام في موقع الجار الأثري، وتسجيل مسجد أثري مبني على طراز المسجد النبوي في موقع مستوطنة حليت، يرجع إلى عهد الدولة الأموية.
كما اكتشف الباحثون أن ظاهرة فلكية تتمثل في ارتباط موقع الرجاجيل في الجوف بالقطب الشمالي “الجدي”، الواقع ضمن كوكبة الدب الأصغر.
وأوضح عالم الآثار بجامعة الملك سعود الدكتور خالد أسكوبي، أن هناك ديناراً ذهبياً تم ضربه عام 453هـ، مشيراً إلى أنه دينار “سلجماسي مرابطي” تم العثور عليه تحت الأرض، موضحاً أنه مكتوب عليه في مركز الوجه عبارة “لا إله إلا الله”. وفق “أخبار 24”.
وكشف الدكتور أسكوبي عن عثورهم على 6 عملات فاطمية أخرى، ومكاييل زجاجية عليها كتابات تعود إلى عهد الخليفة المستنصر، وجزء من ختم بالعقيق الأحمر، وأدوات فخارية وخرز الزينة.
ولفت إلى وجود أعمال مسح وتنقيب بالمجال المغنطيسي تمت في موقع ميناء الجار الأثري المطل على البحر الأحمر في مركز الرايس بمنطقة المدينة المنورة، مبيناً أن الموقع عبارة عن مدينة محاطة بسور سمك جداره 2 متر وله بوابة، وعليه أبراج مراقبة، ويقع داخله وحدات سكنية بينها شارع رئيس.
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