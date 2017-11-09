اعتدى طالب ثانوي على معلمه اليوم (الخميس) بإحدى مدارس الظهران؛ بأن ضربه على وجهه، ما نتج عنه إصابته.
وأوضح المتحدث الإعلامي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أنه تم إثبات حالة الاعتداء على المعلم بإحدى مدارس الظهران أثناء اليوم الدراسي، من قبل طالب يدرس بنفس المدرسة .
وأضاف أن المدرسة قامت بإثبات الواقعة في محضر رسمي من خلال لجنة التوجيه والإرشاد، وإيضاح ملابسات الواقعة وفق النصوص النظامية المنصوص عليها في قواعد السلوك والمواظبة، والرفع بذلك إلى جهة الاختصاص. وفق “أخبار 24”.
وأكد الباحص أنه سيتم التحقق من ملابسات وأحداث الواقعة، ومعرفة دواعي الاعتداء على الزميل المعلم، واتخاذ الإجراءات النظامية، مشيرًا إلى أن حالة المعلم الصحية مطمئنة.
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