أعلنت إدارة مرور الرياض عن إغلاق طريق الملك فهد لمدة 12 ساعة، غدًا الجمعة، 21 /2/ 1439هـ بشكل جزئي ومؤقت، من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 2 مساء، للعمل على استكمال مشروع قطار الرياض.
وأوضحت أن الإغلاق سيكون على طريق الملك فهد تقاطع كوبري العقيق باتجاه الجنوب، حيث سيتم تحويل سائقي المركبات إلى طريق الخدمة.
وأضافت أنه سيتم إغلاق مخرج 4، للمتجهين شمالا، وسيتم تحويل سائقي المركبات إلى طريق الدائري الشمالي، باتجاه الشرق والغرب.
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