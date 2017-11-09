شرّف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الخميس) حفل استقبال أهالي المدينة المنورة، بحضور أمير المنطقة فيصل بن سلمان ونائب أمير المنطقة سعود بن خالد الفيصل، حيث دشن خلاله عددا من المشاريع.
وقال خادم الحرمين في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة: “يشرفني ومن كان من قبلي من إخوتي ومنذ والدنا عبدالعزيز أن نكون خداما للحرمين الشريفين، نحن وشعبنا في بلادنا كلنا خدام للحرمين الشريفين”.
وأضاف: “الحمد لله بلدنا تتمتع بالأمن والاطمئنان، والحاج والمعتمر كما قلت وأكررها يحج ثم يزور المدينة المنورة ويمشي في هذه البلاد الكبيرة القارة آمنا مطمئنا، ويجب أن نشكر الله تعالى على هذه النعمة”.
وأردف: “الحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله على نعمة أن نكون كما كان والدنا عبدالعزيز وأبناؤه من بعده”.
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