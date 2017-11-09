أثارت تغريدة للكابتن ريما، مؤسِّسة أول فريق كرة قدم نسائي بالسعودية، حول سامي الجابر، لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي سابقًا، وعضو اتحاد الكرة الحالي، على صفحتها الشخصية على “تويتر” حالةً من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وصفت ريما، الجابر بـ “الأسطورة” حين غرّدت على صفحتها تقول: “اذا بنتكلم عن أسطورة وتاريخ وبطوله وإصرار وعطاء وفكر واستمرار وتحدّي وفخامة وستايل تمعن في هذي الصور” بعد أنّ قامت بنشر عدد من الصور له، لتقابل بردود غير متوقعة من متابعي صفحتها.
من جانبه علق فهد المريشيد متهمًا الجابر بالشو الإعلامي قائلًا: “مع احترامي الشديد الشارع الرياضي كله يعرف أنَّ سامي الجابر لاعب إعلامي، بينما أشار ياسر إلى نجوم آخرين في المملكة حين كتب يقول: الأسطورة ماجد عبدالله ومحمد نور فقط”. وفق “عاجل”.
بينما قلّل بدر من قيمة مسيرته التدريبية قائلًا: “صح والدليل إنه ما نجح إلا لاعب فقط وفشل إداري ومدرب على الرغم من الدعم الكبير الذي تلقاه، التركيز مضروب”، وهو ما أشار إليه أحمد بقوله: “آجل وش تقولي لبقية الآساطير !؟؟”.
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