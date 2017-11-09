علمت “عين اليوم” أن ناديي الشباب والأهلي قد توصلا إلى اتفاق ودي لإغلاق ملف مشكلة انتقال اللاعب محمد العويس من الشباب إلى الأهلي وفق اتفاق ودي وسحب القضايا من مركز التحكيم الرياضي، ولم يتسنى لنا الحصول على أية معلومات إضافية حول كيفية الاتفاق وطبيعة التسوية التي تمت بموافقة كبار الناديين قبل لحظات، ومن المتوقع أن يتم كشف المزيد من التفاصيل حول هذة القضية عبر مداخلة هاتفية مرتقبة لرئيس هيئة الرياضة السعودية اليوم في برنامج أكشن يادوري وقضايا أخرى في الساحة المحلية.
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مصالحة بين الشباب والأهلي قبل ساعات من قرارات مدوية
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