قال وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إن قصور المعلم في أداء واجباته نوع من الفساد الذي يجب التصدي له، كما أن تغيب الطلاب عن الدراسة يُعد من أنواع الفساد في حال تجاوز الغياب الحدود المعقولة.
وأكد العيسى خلال كلمته في لقاء ملاك ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، الذي عُقد اليوم الخميس بمقر الوزارة، أهمية العمل على تحقيق التكامل بين الرسالة الإعلامية والرسالة التربوية لخدمة البلاد وتحقيق تقدمها وتطورها.
وأبان أن الوزارة تتطلع لبناء علاقة إيجابية مع وسائل الإعلام تسهم في دفع العملية التعليمية للأمام، مضيفاً: “نحن نعترف بأننا في الوزارة لدينا قصور في القدرة على ترجمة ما يجري من جهود على مستوى الوزارة من برامج ونشاطات”.وفق “أخبار 24”.
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