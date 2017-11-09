أعلنت وزارة الخدمة المدنية، اليوم (الخميس)، عن شغور 3366 وظيفة صحية (2238 للرجال و1128 للنساء)، داعية المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة للتقدم عليها.
وأوضحت أن الوظائف المعلنة تشمل 2303 وظائف طبيب مقيم (1795 للرجال و508 للنساء)، و141 وظيفة طبيب مقيم ـ أسنان (123 للرجال و18 للنساء)، و69 وظيفة صيدلي (44 للرجال و25 للنساء)، و834 وظيفة أخصائي صحي (257 للرجال و577 للنساء)، و15 وظيفة فني للرجال فقط، و4 وظائف مساعد صحي للرجال فقط. وفق “أخبار 24”.
وأفادت الوزارة بأن التقديم على الوظائف سيكون عبر نظام “جدارة”، وسيبدأ من 23 صفر 1439هـ إلى 24 صفر 1439هـ للرجال، ومن 25 صفر 1439هـ إلى 26 صفر 1439هـ للنساء، لافتة إلى أن التقديم سيكون متاحاً خلال الـ24 ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة.
الوظائف الصحية رجال 14390220
الوظائف الصحية نساء 14390220
وظائف الخدمات الصحية بالقوات المسلحة (طبيب مقيم وصيدلي)
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