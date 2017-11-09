شكت مواطنة من منطقة مكة المكرمة، من تعرضها للتعنيف من قبل زوجها وأهلها، مشيرة إلى أنها فكرت في الانتحار للتخلص من بطش المحيطين بها.
وروت الأم المعنفة، وفقا لـ”سبق” تفاصيل ما حدث معها، حيث تعرضت للتعنيف والتهديد والقهر من قبل زوجها أبو أبنائها، وكذلك أهلها، الأمر الذي جعلها تصبح كالمشردة، لافتة إلى أنها تشاهد أبناءها يعانون الألم والضرب والبكاء من الجحيم الذي يعيشون فيه جميعا مع والدهم الذي لا يردعه أحد.
وقالت إنها لم تستطع التصرف لكونها امرأة ضعيفة لا حول لها، وكل ما ترغب فيه هو أن تسلم من تهديدات من حولها.
وأوضحت أنها طرقت أبواب جميع المسؤولين لكنها كانت موصدة في وجهها، كما توجهت لفرع مكتب العمل والحماية الاجتماعية الذي لم ينصفها.
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