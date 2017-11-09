تلقت إدارتا الهلال والأهلي دعوة رسمية من شركة “فوتبول إيفنتوس” للمشاركة في البطولة العالمية للفرق الأولمبية المقامة في الصين إبريل ومايو المقبلين بمشاركة فرق من العيار الثقيل.
وأوضح عمر الفقي مدير الشركة “أنهم في انتظار موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم للسماح لفريقي الهلال والأهلي الأولمبيين بالمشاركة في البطولة لاعتمادهما رسمياً مبينا أن البطولة ستشارك فيها الفرق الأولمبية وأندية عالمية كيوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي”.
وقال لـ “الرياضية”: “البطولة ستشهد أيضا مشاركة الأهلي المصري، وهي معترف بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وقد اخترنا لها إبريل ومايو المقبلين لأن معظم الدوريات الأولمبية تكون متوقفة”.
وأضاف: “سنستضيف 150 فريقاً أولمبياً، ستتنافس خلال 10 أيام وستقسم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى لكبار الأندية VIP، وتضم الهلال والأهلي، وأهلي جدة ويوفنتوس وبرشلونة وباريس سان جيرمان، وهؤلاء سيلعبون في بطولة مصغرة، أما المجموعة الثانية فسوف تضم فرقاً من أمريكا الشمالية واللاتينية في منافسة طويلة المدى”.
مؤكداً أن الشركة المنظمة ستتكفل بحجوزات الطيران والسكن، إضافة إلى تقديم مبلغ مادي لكل ناد مشارك حسب الاتفاقيات المبرمة بين الأندية والشركة المنظمة.
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