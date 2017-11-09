يبدو أن المفاوضات الجارية التي تجريها إدارة نادي النصر مع لاعب خط الوسط في الفريق الأول لكرة القدم في ناديها شايع شراحيلي لتجديد عقد اللاعب وصلت إلى طريق مسدود، لاسيما بعد عدم اتفاق الطرفين على التجديد، وأن رحيل شراحيلي عن النصر بات قريبا.
أكدت المصادر أن اللاعب تلقى عدة عروض من أندية أخرى ترغب في ضمه إلى صفوفها والاستفادة من خدماته خلال الفترة المقبلة، أبرزها كما تؤكد المصادر مفاوضات قطبي بريدة التعاون والرائد، إضافة إلى الضيف الجديد على الدوري السعودي للمحترفين الفيحاء، وسيحدد اللاعب خلال الأيام المقبلة وجهته الجديدة.وفق “الوطن”.
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