تستعد إدارة نادي الهلال لبيع تذاكر مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال اسيا لكرة القدم، الذي سيجمع فريقها الأول لكرة القدم بضيفه ارواو الياباني السبت بعد المقبل على أرض ملعب أستاد الملك فهد الدولي في الرياض.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «اليوم» أن قيمة التذكرة للدرجة الموحدة لم يتحدد حتى الان، ولكنه سيكون بين الـ 45 أو 50 ريالا، ويأتي ذلك بعد أن رفضت ادارة النادي مقترح شركة صلة المسوق الحصري لتذاكر مبارياتها بتحديد مبلغ 65 ريالا للتذكرة، ويتوقع أن تنفد التذاكر بعد طرحها بساعات قليلة نظير شغف الجماهير الهلالية بهذه البطولة الغائبة عن الاندية السعودية.
وتنتظر الإدارة الهلالية ما يقارب 10 ملايين ريال دخلا من هذه المباراة بين تذاكر للدرجة الموحدة والاولى والمنصة والمقصورة.
من جهة أخرى، تعمل الإدارة الهلالية على فتح مدرجاتها في أحد التمارين، التي تسبق المباراة النهائية رغبة منها في دعم الجماهير للاعبين، بينما ستغلق تمارينها أمام وسائل الاعلام في اخر يومين قبل النهائي لتجهيز الفريق بالطريقة المناسبة من المدرب الارجنتيني دياز.
فيما يعمل عضو مجلس إدارة الهلال راشد العنزان على تجهيز جميع مدرجات ستاد الملك فهد الدولي بالتيفو، الذي عرف عن الجماهير الزرقاء إجادته وخطف انظار العالم، خاصة بعد أن تصدر أكثر من عمل فني لهم المواقع العالمية وأشهرها الصفحة الرئيسة لموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
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