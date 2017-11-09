شدد المدرب البرتغالي توني أوليفيرا على أن الفترة الحالية هي الأفضل للمنتخب السعودي لتجربة لاعبين كثر في المباريات الودية، مشيراً إلى أنه سيشجع منتخب بلاده والسعودية في المونديال.
وقال اتحاد جدة والاتفاق السابق لـ”العربية”: تفصلنا سبعة أشهر عن نهائيات كأس العالم والآن الوقت المناسب للزج بعدة أسماء في المباريات الودية والمنتخب البرتغالي قرر مدربه ضم لاعبين جدد شبان لهذه الودية أمام السعودية وعدم إشراك كريستيانو رونالدو.
وأردف: السعودية تسعى للزج بلاعبين أيضا في هذه المباراة لترجمة أفكار المدرب لديهم وبالطبع أن الخبرة عامل مرجح للبرتغال.
ويرى المدرب البرتغالي منتخب بلاده مرشحا لنيل بطولة كأس العالم بجانب منتخبات أخرى، وأتبع: بعد فوز البرتغال بكأس اوروبا فإنه بات من المرشحين لنيل كأس العالم لكن لا يجب أن ننسى أن ألمانيا تسعى للحفاظ على اللقب وأيضا فرنسا والبرازيل والأرجنتين.
وحول متابعته للكرة الآسيوية قال أوليفيرا: في الكرة الآسيوية اليابان وكوريا الجنوبية هما المنتخبان الأفضل ثم إيران والسعودية والتي قدمت عملا جيدا في التصفيات ونجحت بحجز بطاقتها للنهائيات للمرة الخامسة. وحول رأيه بالكرة السعودية بشكل خاص، وأضاف: أعتقد أن الكرة السعودية تتمتع بمستوى جيد في الأندية والمنتخبات وذلك لوجود مدربين ولاعبين متميزين.
وقال أوليفيرا عن بطولة كأس العالم القادمة: بالنسبة للنهائيات فإنه ليس من السهل تجاوز دور المجموعات وننتظر القرعة في شهر ديسمبر لمعرفة منافسيهم بالنهائيات وأتمنى للسعودية التوفيق في النهائيات، سأشجع البرتغال بلدي والسعودية أيضا في النهائيات على حد سواء.
ويتذكر أوليفيرا بعضا من اللاعبين السعوديين في فترته في السعودية: في تاريخ الكرة السعودية هنالك أسماء كبيرة أتذكرها مثل سامي الجابر ومحمد نور وياسر القحطاني”.
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