رفض نادي فلامينجو طلب ادارة النصر بجدولة مبلغ ثلاثة ملايين و100 الف يورو جراء شراء البطاقة الدولية للمهاجم البرازيلي هرناني دي سوزا عام 2014م،
وغرد موتا مساء امس الاربعاء عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي ان احد الاندية سيعاقب من “فيفا” بالخصم ست نقاط لعدم دفعه لمبالغ متأخرة.
ووفقا لمصادر “الرياض” ادارة النصر ستتلقى خطابا من لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في الساعات القليلة المقبلة تؤكد خلاله فرض مبلغ اضافي على الادارة النصراوية مع الزامها بالمبادرة بتحويل المبالغ لادارة فلامينجو خلال الاسابيع القليلة المقبلة،
وفي حال التأخير سيتم خصم ست نقاط من الرصيد النقطي للفريق في الدوري السعودي للمحترفين وفي حال اصرار الادارة النصراوية على عدم السداد سيتم تهبيط الفريق لمصاف دوري الامير فيصل بن فهد.
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