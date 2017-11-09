ذكر المواطن الذي طلب منه نائب أمير منطقة عسير الراحل، الأمير منصور بن مقرن أن يشكوه إلى أمير المنطقة إذا لم يُنجز مشروع درء مخاطر السيول أمام منزله خلال 3 أشهر، أن الامير أوفى بوعده.
وأضاف المواطن ويدعى يحيى محمد موسى وفقا لـ”عكاظ” أن الطريق فُتح أمام منزله قبل نهاية الموعد الذي حدده الأمير منصور، وذلك بعد 60 يوما من وعده.
وكان الأمير منصور بن مقرن قد طلب من أحد المواطنين في أبها، أن يشكوه لدى أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، إذا لم تنتهي مشاريع درء مخاطر السيول في موعدها بعد 3 أشهر، وذلك أثناء جولة تفقدية قام بها الأمير منصور -رحمه الله- قبل نحو شهرين.
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