تمكن مواطن محكوم عليه بالقصاص بسجن الأحساء من تأليف كتاب، وهو عبارة عن دراسة اجتماعية عن حياة السجناء وأسباب ودوافع الجريمة.
وتوصل السجين الذي يحمل شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة الملك فيصل، وفقاً لـ”اليوم”، عبر تطبيقه لنظريات علم الاجتماع والسلوك الإجرامي على واقع السجناء داخل السجن، للأسباب والدوافع الرئيسة لارتكاب الجرائم، التي تمثلت برأيه في محيط الأصدقاء الذين يختارهم الشخص، والبعد عن تطبيق الشعائر الدينية.
وأضاف، أنه توصل إلى أن التفاؤل الإيجابي يسهم في مساعدة السجين على التغيير، معتبراً أن حياة النزلاء تشبه حياة الطلاب المبتعثين الذي يقيمون في بيت واحد، فيما لفت إلى أن المنابر والكتب والقنوات الدينية تعلم الكثير، وعدم تطبيق ما يتعلمه الفرد يؤثر في سلوكه.
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