كشفت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) عن وجود 13 شبهة فساد و26 مخالفة إجرائية ونظامية في نحو 53 مشروعا تنمويا، وذلك أثناء مراجعة إجراءات الطرح والترسية لهذه المشاريع.
وأوضحت الهيئة وفقا لـ”المدينة” أنها رفعت تلك المخالفات في تقريرها إلى المقام السامي ومجلس الشورى، لافتة إلى أنها تراجع حاليا إجراءات الطرح والترسية لنحو 29 مشروعا آخر.
وأشارت الهيئة إلى أنها طالبت عبر مقترحاتها للمجلس بإيجاد آلية نظامية لتحديد المسؤول في الجهة المعنية للرد على ملحوظاتها، لمحاسبته في حال عدم الرد عليها وعلى استفساراتها وإخضاعه للمساءلة النظامية، كما اشتكت من اقتصار صلاحياتها على التحقق من البلاغات المتعلقة بجرائم الفساد وطالبت بمنحها صلاحية الضبط وتوسيع نطاق الجهات المشمولة بعملها.
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