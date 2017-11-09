أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها تثبتت من تعرض طفل عرعر المصاب بحروق في أجزاء متفرقة من جسده، لعنف أسري.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل إن وحدة الحماية الاجتماعية باشرت الحالة الأسبوع الماضي، وأحالت القضية إلى الجهات المختصة وفقا لنظام الحماية من الإيذاء.
وأوضح أنه تمت إحالة الطفل للمستشفى لإجراء الكشف الطبي عليه وعلاجه والاطمئنان على سلامته.
يذكر أن أحد المعلمين بالمدرسة لاحظ وجود آثار حروق على يد طالب وافد، فقام بإبلاغ إدارة المدرسة التي اكتشفت بعد معاينة جسد الطالب تعرضه لحروق متفرقة بجسده نتيجة عنف أسري، وتم إبلاغ إدارة تعليم الحدود الشمالية، وإدارة الحماية الاجتماعية بالمنطقة.
وفق “أخبار 24”.
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