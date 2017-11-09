شهَّرت الهيئة العامة للمنافسة بإحدى الشركات التي تعمل في مجال استيراد وبيع الأرز، وغرمتها 5 ملايين ريال، وذلك بسبب اتفاقها التحكم في الأسعار.
وأوضحت الهيئة أن قرار التشهير بمؤسسة “عمر بن علي بلشرف”، مؤيد بحكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، وذلك لمخالفة المؤسسة لنظام المنافسة بالاتفاق مع المتنافسين على التحكم في أسعار بيع سلعة الأرز.
وأشارت إلى أن الحكم يتضمن التشهير بالمؤسسة في صحيفتين محليتين على نفقتها الخاصة.
وفق “أخبار 24”.
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