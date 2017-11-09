ذكرت هيئة المساحة الجيولوجية أن محافظة النماص بمنطقة عسير شهدت هزة أرضية جديدة اليوم الخميس.
وأكدت الهيئة أن الهزة وقعت على بعد 16 كلم شمال النماص، وعلى عمق 6 كلم، وبلغت قوتها 3.3 درجة على مقياس ريختر.
وكان المدير العام للمركز الوطني لرصد الزلازل والبراكين بالهيئة المهندس هاني زهران، قد كشف أمس عن تعرض مدينة النماص لـ27 هزة أرضية خلال 5 أيام من بينها 25 هزة ضعيفة بلغت قوتها واحد ريختر.
وأوضح زهران أن سبب عدم الإعلان عن تلك الهزات يرجع لكونها ضعيفة ولا تشكل خطرا لأن قوتها أقل من 3 درجات، وهي تعتبر ارتدادية للهزات القوية.
وفق “أخبار 24”.
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