يعلن مركز روح الإرادة للرعاية النهارية وإيماناً من المركز بمسؤوليته تجاه مجتمعه بمحافظة الخرج تحت شعار “نحن هنا لأجلك “عن تقديم خدمة التشخيص والإستشارات (مجانا) لأسر وأبناء المحافظة مجانا , ويشمل تقديم الخدمة للنطق والتخاطب والعالج الطبيعي والعالج والنفسي وغيرها من الخدمات وذلك بمشيئة الله يومي الأحد والأثنين الموافق 23/02/1439هـ 24/02/1439هـ من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة الثامنة مساءً .
المركز يقع بحي المنتزة خلف البنك الأهلي التجاري بطريق الملك فهد “القاعدة سابقاً”
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج