أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن هناك ثلاث حالات تستطيع المرأة من خلالها الاستقلال بمعاشها الضماني.
وقالت الوزارة إنه في حال كان عمر المرأة 35 عاما فما فوق، أو كانت من أسرة ضمانية، أو يتيمة، فإنه يكون باستطاعتها الاستقلال بمعاشها وتصبح مستفيدة رئيسية مستقلة وليست تابعة.
ويبلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي حالياً 886 ألف حالة، وقد أودعت الوزارة في حساباتهم في أكتوبر الماضي أكثر من 1.5 مليار ريال، منها 95 مليون ريال عبارة عن دعم مباشر لسداد جزء من فواتير الكهرباء.
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