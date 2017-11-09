اختزلت صورتان معبرتان مفارقة الحياة والموت بين الضحك والحزن، تجمع كلتاهما الأمير مقرن بن عبدالعزيز وابنه الفقيد الأمير منصور، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز والد زوجة منصور.
وظهر الثلاثة في الصورة في إحدى المناسبات، وهم يقفون صفا بجانب بعضهم، وتعلو أوجههم الابتسامة، حيث يقف منصور بينهما في المنتصف.
فيما ظهروا في صورة مماثلة من يوم الدفن، وينتصفهم أيضا الأمير منصور، ولكن محمولا على النعش، بينما يقبض الأمير مقرن على جهة، والأمير سعود بن فهد على الجهة الأخرى.
وفق “أخبار 24”.
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