شهدت مدينتا مكة المكرمة والطائف أمس (الأربعاء) هطول أمطار غزيرة، أدت لغرق عدد كبير من الشوارع؛ نتيجة تجمع المياه، كما نتج عنها سيول قطعت الطريق الرابط بين شرائع النخل ووادي الصدر.
وأظهرت مقاطع فيديو الهطول الكثيف للأمطار التي غمرت مياهها عدداً من الشوارع وأعاقت حركة المرور، فيما أظهرت أيضاً تعطل المرور وتوقف عدد كبير من السيارات على الطريق الرابط بين الشرائع ووادي النخل؛ نتيجة السيول التي غمرته ومنعت تقدم السيارات.
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