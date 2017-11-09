كشف الجندي محمد الكليب، زميل الشهيد الجندي عبدالله بدر القحطاني عن آخر حديث له معه في ليلة استشهاده برصاص غادر في القطيف.
وروى الكليب تفاصيل آخر ليلة في عمر القحطاني (25 سنة) قائلاً: “في ليلة استشهاده كنا في استراحة بمدينة العيون، نتبادل أطراف الحديث، وكان يريد الحصول على إجازة ويخطط لها، لإجراء عملية في أسنانه، والاستعداد للزواج بعد أن قضى فترة ليست بالبسيطة في العمل بالقطيف”.
وأكد وفقا لـ “العربية نت” أن الشهيد “القحطاني” مشهود له بالأخلاق الحميدة، وحرصه الزائد على الذهاب لعمله مبكرا من حي المحاسن بالأحساء.
من جهته، أوضح بدر القحطاني والد الشهيد، أن ابنه كان يستعد للزواج، إلا أن رصاص الغدر لم يمهله عندما كان يؤدي واجبه، مضيفا أنه يحتسب ابنه عند الله سبحانه شهيدا.
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