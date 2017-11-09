ذكرت مصادر أن التطورات الأخيرة المتعلقة بملف محاربة الفساد أعادت قضية المشروع العقاري الشهير بـ”جزر البندقية” أحد أكبر قضايا المساهمات العقارية في المملكة، إلى الواجهة من جديد بعد أن أغلق ببيع الأرض التي تقع على شواطئ البحر الأحمر بجنوب جدة، وإعادة أموال المساهمين.
وتوقعت المصادر بحسب “عين اليوم” أن تشهد القضية تطورات متسارعة في الفترة المقبلة في ظل محاربة الفساد، لا سيما أن صاحب مشروع جزر البندقية مازال يرى أن قضيته دخل فيها “الفساد”.
ويذكر أن مشروع جزر البندقية سجل في مدينة جدة، والذي يعد من أضخم المشاريع العقارية التي تم إلغاؤها؛ بسبب قضية التزوير وتصفية حقوق أكثر من 10 آلاف مساهم، وإعادة أكثر من 1.5 مليار، حيث شارك في المساهمة مواطنون، وعدد من مواطني الدول الخليجية.
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