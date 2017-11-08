وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم (الأربعاء)، إلى المدينة المنورة قادماً من مدينة الرياض.
ولدى وصول الملك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي كان في استقباله عند باب الطائرة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.
وزار خادم الحرمين المسجد النبوي، حيث أدى الصلاة في الروضة الشريفة، وتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه، وبعد ذلك تسلم هدية عبارة عن نسخة نادرة من المصحف الشريف من رئاسة شؤون الحرمين. وفق”أخبار24″.
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
الجوالات السائبة القاتل الجديد ؟
محمد الدليمي1008 0
ثقتك بنفسك تعزز نجاحك
معيض العجمي623 0
الأمير المخلص.. “أبا مقرن” ورفاقه #شهداء_الواجب
ماجد العلكمي1232 0
ربـّي معي
مشاعل الحربي1113 0
قد نختلف كثيراً…. ولكن .!
مشعل الشهراني1764 0
انهيار العقار واحلام الثراء
محمد بن حوقان2716 0
خادم الحرمين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي
خادم الحرمين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي
الخرج اليوم - محمود سليمان:
وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم (الأربعاء)، إلى المدينة المنورة قادماً من مدينة الرياض.
وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم (الأربعاء)، إلى المدينة المنورة قادماً من مدينة الرياض.
لا يوجد وسوم
0 1148
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884956637.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج