تمكنت بلدية أم السلم، اليوم (الأربعاء)، من ضبط شاحنات تحمل عددًا كبيرًا من الحمير، قادمة من جنوب المملكة.
وأوضح الناطق باسم أمانة محافظة جدة غسان الزهراني، أن الشاحنة دخلت المحافظة من جهة الليث قادمة من جازان، حيث تم ضبطها وترحيلها إلى حديقة الحيوان.
فيما لم يتضح ما إذا كانت الحمير التي أثارت الشكوك مرسلة لمطاعم معينة، كما تحفظت الجهات الأمنية على قائد الشاحنة المخالفة للتحقيق معه. وفق”أخبار24″.
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