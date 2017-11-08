كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة حول عملية العثور على الطائرة المروحية التي كانت تقل نائب أمير عسير الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه.
وأوضحت المصادر، بحسب “عكاظ”، أن الدفاع المدني استدل على موقع الطائرة بسحب الدخان المتصاعدة من مكان الحادث الذي يقع في أحد الأودية السحيقة.
وأفادت بأن فرق الدفاع المدني استخدمت الحبال للوصول إلى حطام الطائرة على عمق 500 ـ 700 متر في وسط جبال محمية ريدة.
وأضافت أن الفرق المتخصصة بالدفاع المدني بعد وصولها للموقع انتشلت جثث الشهداء من الحطام ونقلتها إلى مستشفى عسير المركزي.
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